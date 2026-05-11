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11 мая, 16:20

«Спартак» — «Рубин»: стартовые составы на матч РПЛ

Алина Савинова
Кристофер Ву.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Рубина» на матч 29-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 17.30 по местному времени.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Джику, Ву, Денисов, Умяров, Литвинов, Маркиньос, Барко, Солари, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Рябчук, Самошников, Саусь, Дмитриев, Массалыга, Зорин, Мартинс, Фернандеш, Гарсия, Заболотный.

«Рубин»: Ставер, Мальдонадо, Вуячич, Тесленко, Нижегородов, Сааведра, Ходжа, Арройо, Безруков, Даку, Грипши.

Запасные: Кеняйкин, Нигматуллин, Грицаенко, Кабутов, Лобов, Йочич, Кузяев, Иванов, Зотов, Кузнецов, Юкич, Сиве.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.
11 мая, 17:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:1
Рубин

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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