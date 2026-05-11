«Спартак» — «Рубин»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Рубина» на матч 29-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 17.30 по местному времени.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Джику, Ву, Денисов, Умяров, Литвинов, Маркиньос, Барко, Солари, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Рябчук, Самошников, Саусь, Дмитриев, Массалыга, Зорин, Мартинс, Фернандеш, Гарсия, Заболотный.

«Рубин»: Ставер, Мальдонадо, Вуячич, Тесленко, Нижегородов, Сааведра, Ходжа, Арройо, Безруков, Даку, Грипши.

Запасные: Кеняйкин, Нигматуллин, Грицаенко, Кабутов, Лобов, Йочич, Кузяев, Иванов, Зотов, Кузнецов, Юкич, Сиве.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 17:30. Лукойл Арена (Москва)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max