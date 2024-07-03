Агент Антона Миранчука сообщил о том, что футболист попрощался с «Локомотивом»

Вадим Шпинев, агент полузащитника Антона Миранчука, в разговоре с «СЭ» сообщил о том, что футболист попрощался с «Локомотивом».

«Антон сегодня приезжал в базу, попрощался со всеми. Все нормально», — сказал Шпинев «СЭ».

«Локомотив» объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта. В сезоне-2023/24 РПЛ футболист провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. «Локомотив» занял 4-е место в чемпионате России, набрав 53 очка.