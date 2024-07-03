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Сегодня, 19:10

Агент Антона Миранчука сообщил о том, что футболист попрощался с «Локомотивом»

Зарина Халимхонова
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Вадим Шпинев, агент полузащитника Антона Миранчука, в разговоре с «СЭ» сообщил о том, что футболист попрощался с «Локомотивом».

«Антон сегодня приезжал в базу, попрощался со всеми. Все нормально», — сказал Шпинев «СЭ».

«Локомотив» объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта. В сезоне-2023/24 РПЛ футболист провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. «Локомотив» занял 4-е место в чемпионате России, набрав 53 очка.

Антон Миранчук
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
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 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Оренбург – Спартак
 - : -
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