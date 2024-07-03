Агент Антона Миранчука сообщил о том, что футболист попрощался с «Локомотивом»
Вадим Шпинев, агент полузащитника Антона Миранчука, в разговоре с «СЭ» сообщил о том, что футболист попрощался с «Локомотивом».
«Антон сегодня приезжал в базу, попрощался со всеми. Все нормально», — сказал Шпинев «СЭ».
«Локомотив» объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта. В сезоне-2023/24 РПЛ футболист провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. «Локомотив» занял 4-е место в чемпионате России, набрав 53 очка.
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15
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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