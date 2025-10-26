Дзюба — о газоне в Саранске: «Это катастрофа и ужас. Преступление играть на таком поле»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба после домашнего матча 13-го тура чемпионата России с «Локомотивом» раскритиковал поле в Саранске.

26 октября тольяттинская команда сыграла вничью с железнодорожниками со счетом 1:1. Дзюбу заменили на 62-й минуте.

«Спасибо болельщикам, очень классная атмосфера. Но поле — это катастрофа и ужас. Такое поле последний раз было в Воронеже, болото. Ненормально, что у 3-4 человек спазм задней поверхности. Это преступление — играть на таком поле», — приводит matchtv.ru слова Дзюбы.

«Акрон» набрал 12 очков и располагается на 12-й позиции в турнирной таблице. Следующий матч в РПЛ команда проведет 1 ноября на выезде против «Ростова».