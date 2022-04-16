Парфенов: «С таким «Рубином» надо было забирать три очка»

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Парфенов оценил игру красно-белых в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:1).

— С таким «Рубином» надо было забирать три очка, — сказал Парфенов «РБ Спорт». — Надо отдать должное казанцам, которые сегодня приехали сражаться и биться. Мы не знаем, что хотел увидеть в игре главный тренер «Спартака», поэтому нельзя предположить, чего не хватило команде для победы.

— С такой игрой «Спартак» может обыграть ЦСКА и пройти в полуфинал Кубка?

— Конечно, хочется, чтобы красно-белые выиграли трофей в этом сезоне. Это же один матч, и ЦСКА не в очень хорошем состоянии. В Кубке все зависит от везения и мотивации.