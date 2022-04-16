«Нас зарядит не столетие клуба, а главное дерби России». Чернов — о предстоящем матче против ЦСКА

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал матч 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:1) и предстоящую встречу с ЦСКА в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Хлусевич сам говорит, что у него в Туле было меньше моментов, но больше голов. Сейчас мяч предательски не идет в ворота. Хлус сделает выводы и в следующих играх мы увидим, как он поражает ворота соперника.

С переходом в «Спартак» я сделал шаг вперед и в тренировочном процессе. Надо спросить у тренера, как он меня видит. Но я отдаюсь на сто процентов.

На матч с ЦСКА нас зарядит даже не столетие, а сам факт, что мы играем в главном дерби России. Здесь никого настраивать не надо, все понимают. Сегодня не было такого, что хотим именно к круглой дате победить. Мы все домашние матчи играем для болельщиков и хотим их радовать», — рассказал Чернов «СЭ».

Следующий матч «Спартак» проведет против ЦСКА в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча состоится 20 апреля в 19.30 мск.