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Гладилин: «Я не увидел мотивации «Спартака» в первом тайме»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал ничью в матче между красно-белыми и казанским «Рубином» в 25-м туре Тинькофф РПЛ (1:1).

«Не сказал бы, что результат матча является неожиданным. Команды находятся в середине таблице, а «Рубин» в одном очке от зоны стыковых матчей. Максимум, «Спартак» может подняться или опуститься на одно-два места.

Я не увидел мотивации «Спартака» в первом тайме. «Спартак» уже подсознательно думает об игре 20 апреля с ЦСКА. Первый тайм прошел не с той самоотдачей, а в таком состоянии обыграть «Рубин» тяжело. В составе казанцев играют качественные исполнители.

Во втором тайме «Спартак» начал играть в полную силу и выровнял игру. У красно-белых нет поставленной игры, чтобы побежать за счет класса», — сказал Гладилин «Газете. Ru».

Красно-белые после 25 туров остаются на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Паоло Ваноли 31 очко. «Рубин» расположился на 12-м месте с 26 баллами.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/04/16/17580788.shtml

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 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
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11
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 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
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