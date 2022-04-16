Гладилин: «Я не увидел мотивации «Спартака» в первом тайме»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал ничью в матче между красно-белыми и казанским «Рубином» в 25-м туре Тинькофф РПЛ (1:1).

«Не сказал бы, что результат матча является неожиданным. Команды находятся в середине таблице, а «Рубин» в одном очке от зоны стыковых матчей. Максимум, «Спартак» может подняться или опуститься на одно-два места.

Я не увидел мотивации «Спартака» в первом тайме. «Спартак» уже подсознательно думает об игре 20 апреля с ЦСКА. Первый тайм прошел не с той самоотдачей, а в таком состоянии обыграть «Рубин» тяжело. В составе казанцев играют качественные исполнители.

Во втором тайме «Спартак» начал играть в полную силу и выровнял игру. У красно-белых нет поставленной игры, чтобы побежать за счет класса», — сказал Гладилин «Газете. Ru».

Красно-белые после 25 туров остаются на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Паоло Ваноли 31 очко. «Рубин» расположился на 12-м месте с 26 баллами.