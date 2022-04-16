Гладилин: «Я не увидел мотивации «Спартака» в первом тайме»
Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал ничью в матче между красно-белыми и казанским «Рубином» в 25-м туре Тинькофф РПЛ (1:1).
«Не сказал бы, что результат матча является неожиданным. Команды находятся в середине таблице, а «Рубин» в одном очке от зоны стыковых матчей. Максимум, «Спартак» может подняться или опуститься на одно-два места.
Я не увидел мотивации «Спартака» в первом тайме. «Спартак» уже подсознательно думает об игре 20 апреля с ЦСКА. Первый тайм прошел не с той самоотдачей, а в таком состоянии обыграть «Рубин» тяжело. В составе казанцев играют качественные исполнители.
Во втором тайме «Спартак» начал играть в полную силу и выровнял игру. У красно-белых нет поставленной игры, чтобы побежать за счет класса», — сказал Гладилин «Газете. Ru».
Красно-белые после 25 туров остаются на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Паоло Ваноли 31 очко. «Рубин» расположился на 12-м месте с 26 баллами.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|3 : 1
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|1 : 1
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0