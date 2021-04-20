Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов назвал сохранение команды своей одной из главных задач на остаток сезона.

— Запас доверия. Ни разу нигде не прозвучало, что Парфенов подвис. Самому ощущалось, что доверие очень большое?

— Мы общаемся каждый день с Гурамом Захаровичем (Аджоев). Хочется втройне или впятерне отблагодарить... Хотя это слово даже не подходит. Хочется сохранить команду, сделать выводы и двигаться дальше.

— «Арсенал» раньше имел больший бюджет. Где сейчас брать игроков, как стоит «Арсенал», куда он будет двигаться дальше после окончания этого сезона?

— Задача номер один — сохранить команду. Финансовая история — это не по моей теме. Конечно, проговариваем какие-то моменты со спортивным директором. Сейчас сложно что-то ответить, должно комментировать больше руководство. Мы обсуждаем каждого игрока вместе. Есть беседы. Смотрим вперед, потому что сидеть и ждать... Должен быть план действий, план сборов. По каждой теме есть общение, — сказал Парфенов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Арсенал» с 23 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.