Защитник «Уфы» Морозов: «Доволен, что испортили праздник «Спартаку»
09:54
Защитник «Уфы» Григорий Морозов 20 апреля в интервью «Известиям» подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против «Спартака» (3:0).
«Поздравляли ли болельщики «Динамо» после победы над «Спартаком»? Да. В свою очередь, я хочу поздравить родной клуб, у которого в воскресенье тоже день рождения, 98 лет со дня основания. Сделали праздник «Динамо». Пользуясь случаем, поздравляю каждого болельщика команды. Доволен ли, что «Спартаку» испортили праздник? Конечно, обязательно», — заявил Морозов.
После 26 матчей «Уфа» занимает 14-е место с 20 очками, «Спартак» — третий (47 очков).
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1153660/aleksei-fomin/ochen-dovolen-chto-pomogli-dinamo-i-spartaku-prazdnik-isportili
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