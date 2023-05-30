Дуарте рассказал об адаптации в «Спартаке»: «Поначалу было непросто»

Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте в интервью «СЭ» рассказал, как проходила его адаптация в столичном клубе.

— Поначалу было непросто: другая схема, другой язык, все другое... Первые игры вышли не самыми удачными. Но сейчас, считаю, я на сто процентов освоился и понимаю все требования. Да и указания партнеров на поле тоже стал понимать. После каждого разбора так или иначе тренер говорит, что нужно исправить, над чем поработать, — сказал Дуарте.

Дуарте перешел в «Спартак» в январе 2023 года из парагвайского «Серро Портеньо», подписав соглашение до 30 июня 2027 года. 12 марта футболисту исполнилось 23 года.