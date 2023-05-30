Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

Алексис Дуарте: «Не хочу никого травмировать. Но Малком поставил ногу раньше...»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексис Дуарте.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Первый обстоятельный разговор с 23-летним парагвайским защитником, за которого зимой красно-белые заплатили клубу «Серро Портеньо» 4 миллиона евро.

— Как ты сам оценишь свои дебютные несколько матчей в «Спартаке»?

— Поначалу было непросто: другая схема, другой язык, все другое... Первые игры вышли не самыми удачными. Но сейчас, считаю, я на сто процентов освоился и понимаю все требования. Да и указания партнеров на поле тоже стал понимать.

— От Гильермо Абаскаля было много указаний на ошибки?

— После каждого разбора так или иначе тренер говорит, что нужно исправить, над чем поработать. Обычная ситуация.

Алексис Дуарте. «Появление Дуарте в «Спартаке» вызывает много вопросов». Романцев разбирает поражение от «Зенита»

— РПЛ сильно отличается от чемпионата Парагвая?

— Да, прилично. В первую очередь поля — в Парагвае они более быстрые в плане движения мяча. Соответственно, и футбол другой. В России — более силовой с большим количеством борьбы и стыков. Огромное влияние оказывает и климат: до переезда в Москву у меня не имелось опыта выступлений в холод.

— Расскажи об эпизоде во встрече с «Краснодаром», когда ты просто не стал до конца преследовать Батчи и он забил. Что там случилось?

— Мне не хватило «физики». Пробежал метров 70 в атаку, а когда рванул назад за соперником, просто встал — ноги не двигались. Понял, что вообще ничего не могу поделать.

Конечно, не снимаю с себя вины. Но человек — не машина. Момент случился ближе к концу, и физические возможности стали уже не те.

— Ты имеешь в виду физические кондиции в целом или же в конкретном эпизоде?

— Говорю про конкретный момент матча, когда не осталось сил бежать назад. В целом не могу сказать, что я медленный футболист. Скорость у меня вполне неплохая.

— Как тебе дерби с ЦСКА — его можно сравнить с главными матчами в Парагвае?

— Встреча с ЦСКА мне понравилась по накалу и атмосфере. Что касается Парагвая, то для моего «Серро Портеньо» главное дерби — против «Олимпии». Еще есть важные игры с «Либертадом». Атмосфера там обычная для Южной Америки: на одной половине поля слышишь песни о себе, а на другой — сплошные оскорбления. Стадион не молчит ни минуты: все поют, скандируют кричалки.

— После матча с ЦСКА все обсуждали жесты Соболева и Роши...

— Да в Парагвае то же самое! Много борьбы, стыков, но порой случаются и не совсем спортивные вещи. Я в класико никогда с ума не сходил — в принципе довольно спокойный человек, на поле голову не теряю.

Александр Соболев. Соболев дисквалифицирован на 4 матча, красная Роши отменена. Хронология скандала

— Ты уже понял, кто твои главные соперники в России?

— Конечно! Это ЦСКА, который мы победили. А также «Зенит».

— В недавнем матче с сине-бело-голубыми тебя удалили за грубый подкат против Малкома. Объясни, почему сыграл именно так.

— Разумеется, не хотел идти в супержесткий подкат. Я адекватный человек и не хочу никого травмировать. При начале движения у меня сложилось полное ощущение, что буду на мяче первым и сделаю все чисто. Но Малком поставил ногу раньше, а я просто уже не мог никуда деться — в процессе движения траекторию не изменить. Получилось так, что сфолил.

— В прошлом году многие иностранцы покинули Россию, приостановив контракты. Ты не боялся приезжать в чемпионат, откуда многие уезжали?

— Нет, не боялся. Расспрашивал об обстановке в Москве, о том, какая ситуация в стране. Меня заверили, что все в порядке. Мы посоветовались с родными и легко решились на переезд. В сборной мне вообще никто ничего не говорил по этому поводу — никакого давления не испытывал.

— Ты подписывал какую-то бумагу, обязуясь не покидать «Спартак» из-за разрешения ФИФА?

— Эта тема вообще не поднималась. Даже с агентом перед подписанием договора. Я себя чувствую вполне комфортно, чтобы думать о таких вещах.

— Что в России тебя поразило больше всего?

— Зима и холодная погода. Ну и сама Москва — это потрясающий город! Он очень-очень сильно отличается от Асунсьона. Просто небо и земля.

Полностью интервью с Алексисом Дуарте читайте скоро на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексис Дуарте
Гильермо Абаскаль
5
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Латвия впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею
«Какой позор». Флаг США упал на землю во время гимна, когда рядом висело российское знамя
Международные силы безопасности НАТО атаковали сербов в Косово
BI сообщил, что Россия лишила Украину важного оружия
Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ
Электронную очередь введут на границах РФ
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Дуарте назвал главное отличие между РПЛ и парагвайской лигой
Дуарте рассказал об эпизоде с удалением в игре с «Зенитом»: «Уже никуда не мог деться»
Дуарте рассказал об адаптации в «Спартаке»: «Поначалу было непросто»
Дуарте объяснил, почему не догнал Батчи в игре с «Краснодаром»: «Ноги не двигались»
Дуарте рассказал, как решился на переезд в Россию: «Не боялся. Давления не испытывал»
Бушманов считает, что у Абаскаля не все получилось во второй части сезона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«За лучший гол месяца мне дали сумку с подарками. А там — «набор бандита». Он сделал первый пента-трик в чемпионате России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости