Алексис Дуарте: «Не хочу никого травмировать. Но Малком поставил ногу раньше...»
— Как ты сам оценишь свои дебютные несколько матчей в «Спартаке»?
— Поначалу было непросто: другая схема, другой язык, все другое... Первые игры вышли не самыми удачными. Но сейчас, считаю, я на сто процентов освоился и понимаю все требования. Да и указания партнеров на поле тоже стал понимать.
— От Гильермо Абаскаля было много указаний на ошибки?
— После каждого разбора так или иначе тренер говорит, что нужно исправить, над чем поработать. Обычная ситуация.
— РПЛ сильно отличается от чемпионата Парагвая?
— Да, прилично. В первую очередь поля — в Парагвае они более быстрые в плане движения мяча. Соответственно, и футбол другой. В России — более силовой с большим количеством борьбы и стыков. Огромное влияние оказывает и климат: до переезда в Москву у меня не имелось опыта выступлений в холод.
— Расскажи об эпизоде во встрече с «Краснодаром», когда ты просто не стал до конца преследовать Батчи и он забил. Что там случилось?
— Мне не хватило «физики». Пробежал метров 70 в атаку, а когда рванул назад за соперником, просто встал — ноги не двигались. Понял, что вообще ничего не могу поделать.
Конечно, не снимаю с себя вины. Но человек — не машина. Момент случился ближе к концу, и физические возможности стали уже не те.
— Ты имеешь в виду физические кондиции в целом или же в конкретном эпизоде?
— Говорю про конкретный момент матча, когда не осталось сил бежать назад. В целом не могу сказать, что я медленный футболист. Скорость у меня вполне неплохая.
— Как тебе дерби с ЦСКА — его можно сравнить с главными матчами в Парагвае?
— Встреча с ЦСКА мне понравилась по накалу и атмосфере. Что касается Парагвая, то для моего «Серро Портеньо» главное дерби — против «Олимпии». Еще есть важные игры с «Либертадом». Атмосфера там обычная для Южной Америки: на одной половине поля слышишь песни о себе, а на другой — сплошные оскорбления. Стадион не молчит ни минуты: все поют, скандируют кричалки.
— После матча с ЦСКА все обсуждали жесты Соболева и Роши...
— Да в Парагвае то же самое! Много борьбы, стыков, но порой случаются и не совсем спортивные вещи. Я в класико никогда с ума не сходил — в принципе довольно спокойный человек, на поле голову не теряю.
— Ты уже понял, кто твои главные соперники в России?
— Конечно! Это ЦСКА, который мы победили. А также «Зенит».
— В недавнем матче с сине-бело-голубыми тебя удалили за грубый подкат против Малкома. Объясни, почему сыграл именно так.
— Разумеется, не хотел идти в супержесткий подкат. Я адекватный человек и не хочу никого травмировать. При начале движения у меня сложилось полное ощущение, что буду на мяче первым и сделаю все чисто. Но Малком поставил ногу раньше, а я просто уже не мог никуда деться — в процессе движения траекторию не изменить. Получилось так, что сфолил.
— В прошлом году многие иностранцы покинули Россию, приостановив контракты. Ты не боялся приезжать в чемпионат, откуда многие уезжали?
— Нет, не боялся. Расспрашивал об обстановке в Москве, о том, какая ситуация в стране. Меня заверили, что все в порядке. Мы посоветовались с родными и легко решились на переезд. В сборной мне вообще никто ничего не говорил по этому поводу — никакого давления не испытывал.
— Ты подписывал какую-то бумагу, обязуясь не покидать «Спартак» из-за разрешения ФИФА?
— Эта тема вообще не поднималась. Даже с агентом перед подписанием договора. Я себя чувствую вполне комфортно, чтобы думать о таких вещах.
— Что в России тебя поразило больше всего?
— Зима и холодная погода. Ну и сама Москва — это потрясающий город! Он очень-очень сильно отличается от Асунсьона. Просто небо и земля.
Полностью интервью с Алексисом Дуарте читайте скоро на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9