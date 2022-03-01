Агент: «Ваноли принял решение остаться в «Спартаке» после разговора с Федуном»

Агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли Андреа Д'Амико в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем итальянца в клубе.

«Информация об отъезде Паоло Ваноли из «Спартака» — ложь. Леонид Федун проинформировал тренера о текущей ситуации. И после этого разговора Паоло принял решение. Вокруг витают глупости. Как отреагировали на бан «Спартака» в Лиге Европы? Сейчас не тот момент, чтобы отвечать на вопрос. Нужно просто ждать, что будет. Все, что утекает в СМИ — глупости», — сказал Д'Амико «СЭ».

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях. «Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом».

После 19 туров красно-белые занимают девятое место в Тинькофф РПЛ.