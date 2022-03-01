Помощник главного тренера «Динамо» Воронин покинул клуб

Помощник главного тренера «Динамо» Сандро Шварца Андрей Воронин покинул клуб по обоюдному решению сторон, сообщает пресс-служба команды.

42-летний специалист работал в штабе Шварца с 14 октября 2020 года. С 2010 по 2014 год Воронин выступал за бело-голубых как футболист.

«Динамо» после 19 туров Тинькофф РПЛ располагается на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 39 очков.