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Сегодня, 12:12

Помощник главного тренера «Динамо» Воронин покинул клуб

Андрей Воронин расторг контракт с «Динамо»
Виктория Кравченко
Андрей Воронин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Помощник главного тренера «Динамо» Сандро Шварца Андрей Воронин покинул клуб по обоюдному решению сторон, сообщает пресс-служба команды.

42-летний специалист работал в штабе Шварца с 14 октября 2020 года. С 2010 по 2014 год Воронин выступал за бело-голубых как футболист.

«Динамо» после 19 туров Тинькофф РПЛ располагается на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 39 очков.

Андрей Воронин
ФК Динамо (Москва)
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