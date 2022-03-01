Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике заявил, что Fan ID находится на особом контроле

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев заявил, что внедрение системы Fan ID вызывает много разговоров в СМИ. По его словам, данный вопрос находится на особом контроле.

«Хочется поблагодарить Министерство спорта РФ за конструктивную работу, которую мы вместе с вами проводили в 2021 году, — отметил Варфоломеев. — Несмотря на все условия, которые мы имеем на сегодняшний день, это никак не мешает нам выполнять нашу задачу — совершенствовать спортивное законодательство.

Необходимо отметить работу Минспорта России с органами федерации по совершенствованию нормативно-правовых актов. Совет федерации и наш комитет готовы продолжать работу с Минспорта в данном направлении.

Внедрение системы Fan ID вызывает много разговоров в СМИ. Данный вопрос находится на особом контроле, мы внимательно следим за его развитием. Специальный орган готов к любому сотрудничеству по совершенствованию этой системы".