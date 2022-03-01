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«Fan ID находится на особом контроле». Первый зампред комитета Совфеда — о внедрении паспорта болельщика

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике заявил, что Fan ID находится на особом контроле
Артем Бухаев
Корреспондент

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев заявил, что внедрение системы Fan ID вызывает много разговоров в СМИ. По его словам, данный вопрос находится на особом контроле.

«Хочется поблагодарить Министерство спорта РФ за конструктивную работу, которую мы вместе с вами проводили в 2021 году, — отметил Варфоломеев. — Несмотря на все условия, которые мы имеем на сегодняшний день, это никак не мешает нам выполнять нашу задачу — совершенствовать спортивное законодательство.

Необходимо отметить работу Минспорта России с органами федерации по совершенствованию нормативно-правовых актов. Совет федерации и наш комитет готовы продолжать работу с Минспорта в данном направлении.

Внедрение системы Fan ID вызывает много разговоров в СМИ. Данный вопрос находится на особом контроле, мы внимательно следим за его развитием. Специальный орган готов к любому сотрудничеству по совершенствованию этой системы".

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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