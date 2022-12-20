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«Палмейрас» интересуется Клаудиньо, «Зенит» хочет получить за игрока от 15 до 17 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
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Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Палмейрас» интересуется полузащитником «Зенита» Клаудиньо, сообщает Goal.

По данным источника, на этой неделе бразильский клуб проведет переговоры с представителями российской команды и агентами 25-летнего футболиста.

Сообщается, что сам игрок заинтересован в переходе, поскольку «Зенит» не может выступать в еврокубках. Бразилец считает привлекательным переход в «Палмейрас», который является топ-клубом на его родине.

«Зенит» хочет получить за футболиста от 15 до 17 миллионов евро. Источник отмечает, что «РБ Брагантино», у которого клуб из Санкт-Петербурга покупал Клаудиньо летом 2021 года, должен получить 20 процентов от суммы последующей продажи игрока.

В сезоне-2022/23 Клаудиньо забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за «Зенит». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 18 миллионов евро, контракт футболиста действует до конца июня 2027 года.

Источник: Goal
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Палмейрас
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Квинси Промес

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