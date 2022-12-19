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Канчельскис: «Футболиста уровня Мбаппе в России нет и никогда не будет»

Мария Гусева
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что в России нет футболиста уровня французского нападающего Килиана Мбаппе.

«Есть ли в России свой Мбаппе? Нет! Честно скажу: его и не будет никогда, — цитирует Sport24 Канчельскиса. — Я не собираюсь рассказывать сказки. Захарян? Если бы его реально хотели купить, давно бы играл в «Челси». Людей, любящих футбол, обманывать не надо. Надо говорить то, что есть: у нас большие проблемы во всем в футболе. Буду говорить правду. Ведь так оно и есть! Не все любят, когда говорят правду. Лживым проходимцам пожелаю удачи, счастья и здоровья!»

Мбаппе дебютировал за основную сборную Франции в 2017 году. Всего он сыграл в 66 матчах за национальную команду и забил 36 мячей.

23-летний Мбаппе провел 7 матчей на ЧМ-2022 и забил 8 голов, став лучшим бомбардиром турнира.

Источник: Sport24
Андрей Канчельскис
Арсен Захарян
Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
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 - : -
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