В агентстве нападающего «Монастира» Мастури подтвердили переход в махачкалинское «Динамо»
В агентстве Mir Sport сообщили «СЭ» о переходе нападающего «Монастира» Хазема Мастури в «Динамо» (Махачкала).
Ранее о переходе сообщало издание Legalbet.
«Хазем Мастури действительно переходит в махачкалинское «Динамо». Надеемся, что сделка будет закрыты в ближайшее время, и игрок присоединится к новой комнаде», — сказали «СЭ» в агентстве.
В прошлом сезоне Мастури провел за «Монастир» 32 матча, забил 18 голов и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Тransfermarkt оценивает игрока в 650 тысяч евро.
Новости