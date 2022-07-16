Агент Фукса рассказал, когда защитник вернется в Россию

Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, заявил, что футболист вернется в Россию.

«Да, Бруно полностью восстановился. Он вернется сегодня в Россию», — приводит слова агента Sport24.

В прошлом сезоне 23-летний защитник провел 10 матчей за ЦСКА во всех турнирах.