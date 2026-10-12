Оздоев назвал Глушенкова лучшим игроком РПЛ на данный момент

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев в разговоре с «СЭ» назвал Максима Глушенкова из «Зенита» лучшим футболистом чемпионата России на данный момент.

В субботу, 10 октября, Глушенков оформил дубль в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

«Я впервые сыграл против такого Глушенкова, который есть сейчас. И из того, что я увидел, он лучший игрок чемпионата. У Макса высокий потенциал, который может позволить ему играть и на более высоком уровне, но я не знаю, что у него в голове. Он выберет в будущем то, что захочет. Но футболист он великолепный», — сказал Оздоев «СЭ».

В сезоне-2026/27 Глушенков провел 9 матчей в РПЛ, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

После 10 туров РПЛ «Зенит» с 21 очком занимает третье место в турнирной таблице.

Кирилл Радченко