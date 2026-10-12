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Оздоев назвал Глушенкова лучшим игроком РПЛ на данный момент

Оздоев назвал Глушенкова лучшим игроком РПЛ на данный момент

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев в разговоре с «СЭ» назвал Максима Глушенкова из «Зенита» лучшим футболистом чемпионата России на данный момент.

В субботу, 10 октября, Глушенков оформил дубль в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

«Я впервые сыграл против такого Глушенкова, который есть сейчас. И из того, что я увидел, он лучший игрок чемпионата. У Макса высокий потенциал, который может позволить ему играть и на более высоком уровне, но я не знаю, что у него в голове. Он выберет в будущем то, что захочет. Но футболист он великолепный», — сказал Оздоев «СЭ».

В сезоне-2026/27 Глушенков провел 9 матчей в РПЛ, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

После 10 туров РПЛ «Зенит» с 21 очком занимает третье место в турнирной таблице.

Кирилл Радченко

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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Максим Глушенков
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 8
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П
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Спартак

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