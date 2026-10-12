«Спартак» откроет памятник Никите Симоняну перед матчем с «Рубином»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов сообщил, что перед домашним матчем 11-го тура РПЛ против «Рубина» (18 октября) на стадионе красно-белых откроют памятник Никите Симоняну. 12 октября исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного футболиста и тренера.
«Это был великий человек, великий футболист, совершенно невероятная личность. Одна из трибун нашего стадиона носит имя Никиты Павловича, и на ближайшем домашнем матче будет открыт памятник», — приводит ТАСС слова Некрасова.
По ходу карьеры Симонян выступал за московские клубы «Крылья Советов» и «Спартак», в составе последнего четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). На счету Симоняна 160 голов в официальных матчах за красно-белых.
В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.
Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973).
Симонян занимал должность первого вице-президента РФС с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС. Он ушел из жизни 23 ноября и был похоронен на Ваганьковском кладбище.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1