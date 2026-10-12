«Спартак» откроет памятник Никите Симоняну перед матчем с «Рубином»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов сообщил, что перед домашним матчем 11-го тура РПЛ против «Рубина» (18 октября) на стадионе красно-белых откроют памятник Никите Симоняну. 12 октября исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного футболиста и тренера.

«Это был великий человек, великий футболист, совершенно невероятная личность. Одна из трибун нашего стадиона носит имя Никиты Павловича, и на ближайшем домашнем матче будет открыт памятник», — приводит ТАСС слова Некрасова.

По ходу карьеры Симонян выступал за московские клубы «Крылья Советов» и «Спартак», в составе последнего четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). На счету Симоняна 160 голов в официальных матчах за красно-белых.

В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973).

Симонян занимал должность первого вице-президента РФС с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС. Он ушел из жизни 23 ноября и был похоронен на Ваганьковском кладбище.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max