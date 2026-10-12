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«Спартак» откроет памятник Никите Симоняну перед матчем с «Рубином»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов сообщил, что перед домашним матчем 11-го тура РПЛ против «Рубина» (18 октября) на стадионе красно-белых откроют памятник Никите Симоняну. 12 октября исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного футболиста и тренера.

«Это был великий человек, великий футболист, совершенно невероятная личность. Одна из трибун нашего стадиона носит имя Никиты Павловича, и на ближайшем домашнем матче будет открыт памятник», приводит ТАСС слова Некрасова.

Никита Симонян.«Думаю, дошли бы до финала чемпионата мира, если бы не Хрущев». Одно из последних интервью Никиты Симоняна

По ходу карьеры Симонян выступал за московские клубы «Крылья Советов» и «Спартак», в составе последнего четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза кубок страны (1950, 1958). На счету Симоняна 160 голов в официальных матчах за красно-белых.

В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973).

Симонян занимал должность первого вице-президента РФС с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС. Он ушел из жизни 23 ноября и был похоронен на Ваганьковском кладбище.

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Никита Симонян
ФК Спартак (Москва)
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Лещенко считает, что международная пауза негативно сказалась на «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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