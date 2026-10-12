Кечинов считает, что не стоит делать выводы о «Спартаке» по матчу с «Крыльями Советов»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ничьей красно-белых с «Крыльями Советов» (1:1) в 10-м туре РПЛ.

«Тяжелейший матч. Красно-белым всегда непросто в Самаре. Сильно повлияло раннее удаление Максименко. После этого игра стала протекать с явным преимуществом «Крыльев Советов». Были очень хорошие моменты у самарцев, особенно во втором тайме. Три стопроцентных момента точно было, но Помазун сыграл здорово. У «Крыльев» хорошая команда, там собраны неплохие футболисты. Дома они играют очень агрессивно и уверенно. По этой игре не стоит делать выводы о «Спартаке», — сказал Кечинов «СЭ».

После 10 матчей «Крылья Советов» с 12 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет пятым, набрав 20 очков.