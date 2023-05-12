Озбилиз: «Не стоит говорить, что Захарян — новая звезда и постоянно обсуждать возможный трансфер в «Челси»

Экс-полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз считает, что излишнее внимание мешает хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну демонстрировать стабильно высокий уровень футбола.

«Даже футболисты высокого уровня не могут играть стабильно, что уж говорить об Арсене Захаряне. Есть пик, а есть и слабое выступление. Сильный тот игрок, который отличается стабильностью, а у Захаряна был только один сезон, по которому не стоит судить. С возрастом придет стабильность, а пока СМИ не стоит говорить, что это новая звезда, постоянно обсуждать возможный трансфер в «Челси» — это сильно давит на Захаряна. Игрок хочет показывать, на что он способен, и абстрагироваться от лишнего внимания», — цитирует Озбилиза Sport24.

Захарян выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 23 матча в РПЛ, отметился 3 голами и 6 результативными передачами.

Летом 2022 года стало известно о том, что Захарян может перейти в «Челси», однако трансфер футболиста в лондонский клуб сорвался по ряду независящих от «Динамо» технических причин.