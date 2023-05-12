Дюрица рассказал, как Семин отстранил его от тренировок: «Это было тяжелое время»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как Юрий Семин отстранил его от тренировок с основной командой.

«Я пережил с ним и хорошие, и плохие времена. Помню, как вернулся после чемпионата мира, приехал на базу «Локомотива» и уже переоделся, чтобы пойти на тренировку. А Семин сказал, что не хочет видеть меня в команде, поэтому тренироваться я не буду и могу уходить с поля. Я потом приехал на стадион и занимался индивидуально два или три месяца. Это было тяжелое время. Но я ему очень благодарен за это, потому что стал сильнее, хорошо подготовился. В игре с ЦСКА я получил шанс и вернулся на поле», — сказал Дюрица «СЭ».