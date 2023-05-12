Дюрица: «Когда «Локомотив» подписал Дзюбу, я сразу понял: это очень хороший шаг»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об игре команды во второй части сезона.

«Я очень рад, что у команды все получается, что они поднимаются в таблице. Конечно, в этом году о чемпионстве речи не идет, но мне нравится игра, которую показывает «Локо». Еще когда подписали Дзюбу, я сразу понял: это очень хороший шаг. У него получилось, он забивает голы. Надеюсь, в следующем сезоне «Локомотив» поборется за чемпионство», — сказал Дюрица «СЭ».