«Крылья Советов» — «Зенит»: видео голов
«Зенит» на выезде играет с «Крыльями Советов» в матче 1-го тура РПЛ.
6-я минута. Глушенков — 0:1
18-я минута. Кассьерра — 0:2
45+2-я минута. Глушенков — 0:3
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
2
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
Результаты / календарь
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|1
|П
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|1
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|1
|0
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|0
|1
|
|
Кирилл Данилин
Акрон
|1
|0
|1
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