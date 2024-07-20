«Крылья Советов» — «Зенит»: видео голов

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«Зенит» на выезде играет с «Крыльями Советов» в матче 1-го тура РПЛ.

6-я минута. Глушенков — 0:1

18-я минута. Кассьерра — 0:2

45+2-я минута. Глушенков — 0:3

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит».