Открыта продажа билетов на матч 20-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» на 100 процентов зрительских мест

«Динамо» открыло продажу билетов на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» с учетом 100-процентной заполняемости трибун, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Сегодня, 3 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене QR-кодов в столице.

«Уже открыта продажа билетов на матч со «Спартаком» 6 марта на 100 процентов мест (за вычетом гостевой квоты, которую реализует клуб-гость)», — говорится в заявлении пресс-службы «Динамо».

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет 6 марта, начало запланировано на 19.00 (мск).

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице с 39 очками в 19 матчах. «Спартак» идет на девятой строчке с 23 очками в 19 играх.