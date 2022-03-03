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Сегодня, 13:58

Открыта продажа билетов на матч 20-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» на 100 процентов зрительских мест

Иван Торопцев
Корреспондент

«Динамо» открыло продажу билетов на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» с учетом 100-процентной заполняемости трибун, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Сегодня, 3 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене QR-кодов в столице.

«Уже открыта продажа билетов на матч со «Спартаком» 6 марта на 100 процентов мест (за вычетом гостевой квоты, которую реализует клуб-гость)», — говорится в заявлении пресс-службы «Динамо».

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет 6 марта, начало запланировано на 19.00 (мск).

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице с 39 очками в 19 матчах. «Спартак» идет на девятой строчке с 23 очками в 19 играх.

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ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Спартак

 10 1 2
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