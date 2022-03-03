Боярский назвал большой потерей уход Ракицкого из «Зенита»

Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход украинского защитника Ярослава Ракицкого из питерского клуба.

«Это большая потеря для «Зенита». Ракицкого не будет хватать команде», — сказал Боярский «СЭ».

2 марта по просьбе футболиста было досрочно прекращено действие контракта.

32-летний защитник выступал за питерскую команду с января 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач.