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«Урал» начал тренировочный сбор в Турции

09:00
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Пресс-служба «Урала» 22 марта на своей странице в Twitter сообщила о начале кратковременных тренировочных сборов в Турции.

Клуб из Екатеринбурга принял решение провести паузу на международные матчи сборных за границей, чтобы лучше подготовиться к концовке сезона.

4 апреля «Урал» сыграет с тульским «Арсеналом» в 24-м туре чемпионата России. Начало — в 14.00 (мск). На данный момент в чемпионате России команда занимает 14-е место в турнирной таблице.

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