«Урал» начал тренировочный сбор в Турции
09:00
Пресс-служба «Урала» 22 марта на своей странице в Twitter сообщила о начале кратковременных тренировочных сборов в Турции.
Клуб из Екатеринбурга принял решение провести паузу на международные матчи сборных за границей, чтобы лучше подготовиться к концовке сезона.
«Урал» начал работу в Турции ?? pic.twitter.com/4ahpQbrNjv— ФК Урал (@FCURAL) March 23, 2021
4 апреля «Урал» сыграет с тульским «Арсеналом» в 24-м туре чемпионата России. Начало — в 14.00 (мск). На данный момент в чемпионате России команда занимает 14-е место в турнирной таблице.
Опрос
проголосовало: 27336Все опросы
ЦСКА выпал из гонки за «Зенитом» в этом чемпионате?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...