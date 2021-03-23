«Урал» начал тренировочный сбор в Турции

Пресс-служба «Урала» 22 марта на своей странице в Twitter сообщила о начале кратковременных тренировочных сборов в Турции.

Клуб из Екатеринбурга принял решение провести паузу на международные матчи сборных за границей, чтобы лучше подготовиться к концовке сезона.

«Урал» начал работу в Турции ?? pic.twitter.com/4ahpQbrNjv — ФК Урал (@FCURAL) March 23, 2021

4 апреля «Урал» сыграет с тульским «Арсеналом» в 24-м туре чемпионата России. Начало — в 14.00 (мск). На данный момент в чемпионате России команда занимает 14-е место в турнирной таблице.