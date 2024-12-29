Отец Бугаева подтвердил смерть экс-футболиста сборной России в зоне СВО

Иван Бугаев, отец бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева, подтвердил информацию о смерти сына в зоне СВО.

«К сожалению, новость о смерти Алексея является правдой. Это произошло сегодня», — цитирует Бугаева-старшего Sport24.

В сентябре экс-футболиста приговорили к 9,5 года лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков.

Бугаев был известен по выступлениям за «Торпедо», «Локомотив», «Томь», «Химки» и «Краснодар». В составе «Локомотива» Бугаев завоевал Суперкубок России-2005, а также стал бронзовым призером чемпионата страны-2005. На его счету 7 матчей за сборную России, в том числе на чемпионате Европы-2004.