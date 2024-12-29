Агент Сафонов: «Для меня Кордоба является лучшим футболистом первой части сезона»

Агент Алексей Сафонов назвал лучшего футболиста РПЛ по итогам первой части сезона.

«Лично для меня Кордоба является лучшим футболистом первой части сезона. Топ-игрок, в каждой игре выкладывается на все сто процентов. «Краснодар» с ним и без него — разные команды», — сказал Сафонов «РБ Спорт».

В этом сезоне на счету 31-летнего колумбийского форварда 18 матчей за «быков» во всех турнирах, 8 голов и 5 результативных передач.