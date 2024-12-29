Бывший футболист сборной России Бугаев погиб в зоне СВО

Бывший защитник сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне СВО, сообщил юрист Антон Смирнов.

В сентябре 43-летнего воспитанника московской ФШМ «Торпедо» приговорили к 9,5 года колонии строгого режима по делу о наркотиках.

Бугаев был известен по выступлениям за «Торпедо», «Локомотив», «Томь», «Химки» и «Краснодар». В составе «Локомотива» Бугаев завоевал Суперкубок России-2005, а также стал бронзовым призером чемпионата страны-2005. На его счету 7 матчей за сборную России, в том числе на чемпионате Европы-2004.