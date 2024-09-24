Экс-футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 годам лишения свободы по делу о наркотиках

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев признан виновным в покушении на сбыт наркотиков и получил наказание в виде 9,5 года лишения свободы, сообщает пресс-служба объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

43-летний спортсмен признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

1 ноября стало известно, что Бугаева задержали в Краснодаре и возбудили против него уголовное дело по статье 228.1 УК РФ — производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Бугаев был заключен под стражу до 31 декабря 2023 года.

За свою карьеру Бугаев выступал за «Торпедо», «Томь», «Локомотив» и «Краснодар». За сборную России защитник провел 7 матчей.