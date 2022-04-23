«Урал» победил «Уфу» благодаря голу Бикфалви в падении через себя

«Урал» одержал победу над «Уфой» (2:1) в матче 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена».

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающий Эрик Бикфалви и полузащитник Даниэль Мишкич. У гостей единственный гол на счету форварда Гамида Агаларова.

Таким образом, «Урал» набрал 24 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 22 баллами опустилась на 15-ю, предпоследнюю позицию.