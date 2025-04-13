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Судейство

13 апреля, 20:16

Основатель проекта ВАР в России: «В матче «Зенит» — «Краснодар» видеоарбитры допустили серьезную ошибку»

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Леонид Калошин.
Фото РФС

Бывший руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин раскритиковал работу видеоарбитров в моменте с голом полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:1).

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«В моменте с голом Глушенкова офсайда не было. Здесь все однозначно: у Кайо была очень сильная разножка, и даже носок был повернут к своим воротам. А корпус у Глушенкова был наклонен не сильно», — цитирует Sport24 Калошина.

По его словам, видеоарбитры неправильно провели одну из линий.

«Если посмотреть стоп-кадр без линий, то Глушенков однозначно в правильном положении. Решение ассистента верное, гол засчитан верно, но видеоарбитры допустили серьезную методическую ошибку в моменте построения офсайдной линии по Глушенкову — так получилось, что его правое плечо торчит», — отметил Калошин.

Он напомнил, что точки для построения линий ставят ВАР и АВАР поэтому вероятность ошибок существенно выше, чем если бы их ставила полуавтоматическая система.

«Это удивительная вещь, но хорошо, что эта ошибка не повлияла на решение в этой ситуации. Хорошо, что итоговое решение ассистента из-за ошибки построения линий не развернулось вспять, тогда бы это была полноценная ключевая ошибка видеоарбитра.

Возможно, из-за того, что корпус Глушенкова был наклонен не сильно, ассистенты и ошиблись при построении линий и решили проводить линию по его ступне», — предположил Калошин.

13.04.2025 | Зенит — Краснодар

Источник: sport24.ru
ФК Зенит
ФК Краснодар
Леонид Калошин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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Оренбург – Динамо Мх
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Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
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Алексей Батраков

Локомотив

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П
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Маркус Вендел

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 9
Бителло

Бителло

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Алексей Батраков

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И К Ж
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Динамо Мх

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