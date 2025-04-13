Основатель проекта ВАР в России: «В матче «Зенит» — «Краснодар» видеоарбитры допустили серьезную ошибку»

Бывший руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин раскритиковал работу видеоарбитров в моменте с голом полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:1).

«В моменте с голом Глушенкова офсайда не было. Здесь все однозначно: у Кайо была очень сильная разножка, и даже носок был повернут к своим воротам. А корпус у Глушенкова был наклонен не сильно», — цитирует Sport24 Калошина.

По его словам, видеоарбитры неправильно провели одну из линий.

«Если посмотреть стоп-кадр без линий, то Глушенков однозначно в правильном положении. Решение ассистента верное, гол засчитан верно, но видеоарбитры допустили серьезную методическую ошибку в моменте построения офсайдной линии по Глушенкову — так получилось, что его правое плечо торчит», — отметил Калошин.

Он напомнил, что точки для построения линий ставят ВАР и АВАР поэтому вероятность ошибок существенно выше, чем если бы их ставила полуавтоматическая система.

«Это удивительная вещь, но хорошо, что эта ошибка не повлияла на решение в этой ситуации. Хорошо, что итоговое решение ассистента из-за ошибки построения линий не развернулось вспять, тогда бы это была полноценная ключевая ошибка видеоарбитра.

Возможно, из-за того, что корпус Глушенкова был наклонен не сильно, ассистенты и ошиблись при построении линий и решили проводить линию по его ступне», — предположил Калошин.