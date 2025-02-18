«Крылья Советов» продолжат работу на трансферном рынке после подписания Зиньковского и Гагнидзе

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал «СЭ» работу команды на трансферном рынке в зимнюю паузу.

Во вторник, 18 февраля самарский клуб объявил об аренде полузащитника «Динамо» Луки Гагнидзе и хавбека «Спартака» Антона Зиньковского.

«Провели большую работу по укреплению наших позиций. Антон Зиньковский возвращается домой к тренеру, который его воспитал. Знаю, что для болельщиков это радостная новость. Уверен, он воспользуется данной возможностью и покажет хороший спортивный результат. Переход Луки Гагнидзе — логичное усиление в обороне, с его приходом мы ликвидируем дефицит на позиции центральных полузащитников. Команда максимально укомплектована, но мы продолжаем вести работу в рамках трансферной кампании по точечному усилению «Крыльев», — сказал Яковлев «СЭ».

После 18 туров чемпионата России-2024/25 «Крылья Советов» занимают 10 место в турнирной таблице с 18 очками.