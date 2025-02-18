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18 февраля 2025, 18:25

«Крылья Советов» продолжат работу на трансферном рынке после подписания Зиньковского и Гагнидзе

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал «СЭ» работу команды на трансферном рынке в зимнюю паузу.

Во вторник, 18 февраля самарский клуб объявил об аренде полузащитника «Динамо» Луки Гагнидзе и хавбека «Спартака» Антона Зиньковского.

«Провели большую работу по укреплению наших позиций. Антон Зиньковский возвращается домой к тренеру, который его воспитал. Знаю, что для болельщиков это радостная новость. Уверен, он воспользуется данной возможностью и покажет хороший спортивный результат. Переход Луки Гагнидзе — логичное усиление в обороне, с его приходом мы ликвидируем дефицит на позиции центральных полузащитников. Команда максимально укомплектована, но мы продолжаем вести работу в рамках трансферной кампании по точечному усилению «Крыльев», — сказал Яковлев «СЭ».

После 18 туров чемпионата России-2024/25 «Крылья Советов» занимают 10 место в турнирной таблице с 18 очками.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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