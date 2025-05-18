Осинькин о Бейле: «С нашей текучкой кадров таких вот «дядек» нам не хватало»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил, почему защитник Гленн Бейл притягивает к себе проблемы.

— Был ли вариант не садиться так глубоко в оборону после удаления Бейла?

— Не совсем мы перешли на пять защитников. Шитов играл во многих моментах вперед. Схема гибридная, но нам понятная. Но когда у соперника широкие фланги, а вас еще и меньше, очень тяжело защищаться вчетвером. Оставляли порой одного игрока еще в обороне. Плюс, большая разница играть так при счете 0:0 и при счете 0:1. Мы делали попытки контригры, но так рано раскрываться и рисковать не было смысла. Такой вопрос был бы актуален перед последними 20 минутами при счете 0:1, к примеру.

— Почему Бейл просто притягивает к себе какие-то проблемы: удаления, автоголы...

— У него заканчивается соглашение. Он должен будет принять какое-то решение. Если ему дальше по пути с «Крыльями» — насколько я понимаю, какой-то диалог там велся, — это одно. Если он решил пойти иной дорогой, мы должны это принять и поблагодарить его за три с половиной сезона с нами. Он хорошо работал. В первую очередь выделил бы его лидерские качества: грамотный подсказ, управление партнерами. С нашей текучкой кадров таких вот «дядек» нам не хватало, — сказал тренер на пресс-конференции.

«Крылья Советов» проиграли третий матч подряд и занимают 10-ю строчку в турнирной таблице с 30 очками. «Спартак» с 54 очками — на четвером месте.