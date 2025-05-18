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18 мая 2025, 17:01

Осинькин о Бейле: «С нашей текучкой кадров таких вот «дядек» нам не хватало»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил, почему защитник Гленн Бейл притягивает к себе проблемы.

— Был ли вариант не садиться так глубоко в оборону после удаления Бейла?

— Не совсем мы перешли на пять защитников. Шитов играл во многих моментах вперед. Схема гибридная, но нам понятная. Но когда у соперника широкие фланги, а вас еще и меньше, очень тяжело защищаться вчетвером. Оставляли порой одного игрока еще в обороне. Плюс, большая разница играть так при счете 0:0 и при счете 0:1. Мы делали попытки контригры, но так рано раскрываться и рисковать не было смысла. Такой вопрос был бы актуален перед последними 20 минутами при счете 0:1, к примеру.

— Почему Бейл просто притягивает к себе какие-то проблемы: удаления, автоголы...

— У него заканчивается соглашение. Он должен будет принять какое-то решение. Если ему дальше по пути с «Крыльями» — насколько я понимаю, какой-то диалог там велся, — это одно. Если он решил пойти иной дорогой, мы должны это принять и поблагодарить его за три с половиной сезона с нами. Он хорошо работал. В первую очередь выделил бы его лидерские качества: грамотный подсказ, управление партнерами. С нашей текучкой кадров таких вот «дядек» нам не хватало, — сказал тренер на пресс-конференции.

«Крылья Советов» проиграли третий матч подряд и занимают 10-ю строчку в турнирной таблице с 30 очками. «Спартак» с 54 очками — на четвером месте.

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ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
Игорь Осинькин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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