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Осинькин ответил на вопрос об усилении «Крыльев» после четырех поражений кряду

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос об усилении команды после неудачного начала сезона.

Ранее самарцы разгромно уступили «Спартаку» (0:3) в 3-м туре РПЛ.

«Крылья Советов» потерпели четвертое поражение кряду. На старте сезона команда Игоря Осинькина уступила «Зениту» (0:4), «Ростову» (1:3) и махачкалинскому «Динамо» (0:1).

— Вы сказали про усиление. Есть разговор про Игоря Дмитриева из Спартака...

— Тут можно уже сильно не скрывать. Этот вопрос очень тщательно прорабатывается. Но пока не решен. Надеемся, что у нас станет сильнее. Вот даже сегодня была ситуация, когда он бы нам пригодился.

— Новый глава региона любит футбол так же, как прежний? Общались ли вы с ним, обсуждали ли проблемы?

— Он пока только исполняющий обязанности. Он понимает важность клуба для Самарской области. Те проблемы, что есть, не сейчас появились — они были, накопились за предыдущие годы. За время своей работы он приезжал к нам на базу, мы с генеральным директором общались, обозначили наши проблемы. Руководство клуба неоднократно с ним встречалось, обсуждало наши нужды. Понимание, что клуб нужен, и как его поддерживать, у руководителя региона есть и останется, — сказал Осинькин после матча.

В следующем матче самарцы сыграют дома против «Факела» 11 августа.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
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Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
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