Осинькин ответил на вопрос об усилении «Крыльев» после четырех поражений кряду

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос об усилении команды после неудачного начала сезона.

Ранее самарцы разгромно уступили «Спартаку» (0:3) в 3-м туре РПЛ.

«Крылья Советов» потерпели четвертое поражение кряду. На старте сезона команда Игоря Осинькина уступила «Зениту» (0:4), «Ростову» (1:3) и махачкалинскому «Динамо» (0:1).

— Вы сказали про усиление. Есть разговор про Игоря Дмитриева из Спартака...

— Тут можно уже сильно не скрывать. Этот вопрос очень тщательно прорабатывается. Но пока не решен. Надеемся, что у нас станет сильнее. Вот даже сегодня была ситуация, когда он бы нам пригодился.

— Новый глава региона любит футбол так же, как прежний? Общались ли вы с ним, обсуждали ли проблемы?

— Он пока только исполняющий обязанности. Он понимает важность клуба для Самарской области. Те проблемы, что есть, не сейчас появились — они были, накопились за предыдущие годы. За время своей работы он приезжал к нам на базу, мы с генеральным директором общались, обозначили наши проблемы. Руководство клуба неоднократно с ним встречалось, обсуждало наши нужды. Понимание, что клуб нужен, и как его поддерживать, у руководителя региона есть и останется, — сказал Осинькин после матча.

В следующем матче самарцы сыграют дома против «Факела» 11 августа.