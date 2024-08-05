Станкович рассказал, что поклонился Романцеву перед матчем с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился подробностями беседы с Олегом Романцевым, которая состоялась перед матчем 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0).

Экс-наставник красно-белых, под руководством которого команда 8 раз становилась чемпионом страны, нанес символический первый удар по мячу перед началом встречи.

— Вы тепло приветствовали Олега Романцева перед игрой. Что знаете о нем?

— Я поклонился ему, когда он выходил. Это легенда! Во всех смыслах. Это сразу видно. Мы немного поговорили перед игрой. Он пожелал удачи и не сдаваться — биться за «Спартак» до конца, — сказал Станкович в ходе послематчевой пресс-конференции.

«Спартак» по итогам 3-х туров набрал 6 очков и поднялся на 5-ю строчку турнирной таблицы РПЛ.