Тошич: «ЦСКА скоро будет бороться за чемпионство»

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал «СЭ» результаты команды в этом сезоне.

«Смотрю игры команды и слежу за результатами. Они хорошо начали сезон и перед паузой чуть-чуть отпустили лидеров. Как болельщик, всегда надеюсь, что наша команда скоро будет бороться за чемпионство. В этом году это будет тяжело сделать. Но я поддерживаю клуб, как болельщик и бывший игрок. У ЦСКА есть хороший тренер, Владимир Федотов», — сказал Тошич «СЭ».

ЦСКА после 17 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 29-ю очками.