Петржела: «Дзюба нужен сборной»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Крыльями Советов» в 9-м туре Тинькофф РПЛ (2:1).

«Повторюсь, Дзюба нужен сборной. Он хорошо играет, забивает. Он хороший форвард. Почему бы и не вызвать? Учитывая игру «Зенита» в последних играх, считаю, что с «Мальме» у него все будет хорошо»", — сказал Петржела.

Ранее, 25 сентября, 33-летний Дзюба забил гол и заработал пенальти в игре с самарской командой.

21 сентября Дзюба, который получил вызов в сборную России, сообщил об отказе от приглашения в национальную команду из-за своей неоптимальной формы.