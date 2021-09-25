Петржела: «Дзюба нужен сборной»
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Крыльями Советов» в 9-м туре Тинькофф РПЛ (2:1).
«Повторюсь, Дзюба нужен сборной. Он хорошо играет, забивает. Он хороший форвард. Почему бы и не вызвать? Учитывая игру «Зенита» в последних играх, считаю, что с «Мальме» у него все будет хорошо»", — сказал Петржела.
Ранее, 25 сентября, 33-летний Дзюба забил гол и заработал пенальти в игре с самарской командой.
21 сентября Дзюба, который получил вызов в сборную России, сообщил об отказе от приглашения в национальную команду из-за своей неоптимальной формы.
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