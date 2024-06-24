Орлов: «Получит ли Бакаев шанс в «Зените»? А на какой позиции?»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник Зелимхан Бакаев не получит шанса в «Зените»

— Бакаев прошел медосмотр с «Зенитом». Допускаете, что в предстоящем сезоне он получит шанс в команде Семака?

— Нет. Ну какой шанс? Не подходит он «Зениту». На какой позиции он будет играть? — сказал Орлов «СЭ».

Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. Он провел за сине-бело-голубых 34 матча, забил три мяча и сделал три голевые передачи. В сентябре прошлого года 28-летнего вингера арендовала «Аль-Вахда» из ОАЭ.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».