Орлов — о зимних трансферах «Зенита»: «Мы видим замечательного Луиса Энрике, Мимовичу и Дркушичу нужна адаптация»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о трансферной кампании «Зенита».

«Зенит» усилился, мы видим замечательного Луиса Энрике, он уже сразу произвел впечатление, он взят для основного состава. Что касается арендованного правого защитника Огнена Мимовича, то сам Семак говорил, что он быстрый, но он еще должен привыкнуть к системе игры «Зенита». Ну и Дркушичу, защитнику, тоже надо вписаться, потому что там сейчас есть конкуренция», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая 2-е место в турнирной таблице с 39 очками, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.