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Орлов считает, что после ничьей «Зенита» с «Уфой» в чемпионской гонке появилась интрига

08:55
Сергей Семак во время матча с "Уфой". Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Сергей Семак во время матча с "Уфой". Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказал мнение, что после матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Уфа» (0:0) появилась интрига в борьбе за чемпионство.

— Зато в чемпионской гонке появилась интрига, — сказал Орлов. — Отрыв от «Краснодара» сократился до шести очков. Когда все говорили, что «Зенит» чемпион, я возражал: «Подождите!» В следующем туре питерцев ждет «Урал», который сыграет примерно в такой же футбол, как «Уфа». Взломать оборону будет непросто. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Геннадия Орлова — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/gennadiy-orlov-kogda-vse-govorili-chto-zenit-chempion-ya-vozrazhal-podozhdite-1651095/

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