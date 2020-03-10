Орлов считает, что после ничьей «Зенита» с «Уфой» в чемпионской гонке появилась интрига

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказал мнение, что после матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Уфа» (0:0) появилась интрига в борьбе за чемпионство.

— Зато в чемпионской гонке появилась интрига, — сказал Орлов. — Отрыв от «Краснодара» сократился до шести очков. Когда все говорили, что «Зенит» чемпион, я возражал: «Подождите!» В следующем туре питерцев ждет «Урал», который сыграет примерно в такой же футбол, как «Уфа». Взломать оборону будет непросто. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Геннадия Орлова — здесь.