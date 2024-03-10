Орлов — о Мостовом: «С «Зенитом» он уже все выиграл. Лиги чемпионов нет, а ему нужен новый вызов»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» считает, что игрокам «Зенита» было важно одержать убедительную победу над «Уралом» (4:1) после ничьей со «Спартаком».
«Зенит» крупно победил «Урал» на классе. Но я бы в данном случае не превозносил команду Семака. Почему-то подопечные Гончаренко оказались не готовы должным образом к первым весенним турам... Посмотрим, что будет дальше. Гончаренко — опытный специалист, надеюсь, исправит ситуацию.
«Зениту» очень нужна была эта победа с психологической точки зрения. Все-таки ничья со «Спартаком» задела игроков. Да и некоторые болельщики после той встречи усомнились в чемпионских амбициях сине-бело-голубых. Сегодня питерцы показали, что намерения у них самые серьезные. Вендел начинает обретать себя, набрал кондиции, уже не такой тяжелый, как в поединке с красно-белыми. Профессионал, привел себя в порядок. Нино очень хорош, настоящее усиление. Марио Фернандесу не откажешь в старании и самоотдаче. Тренер дает ему шансы, но пока есть вопросы к качеству его футбола.
Желание Мостового попробовать себя в Европе? Почему нет? Нормальное намерение спортсмена. Он с «Зенитом» в России все уже выиграл, хочет развиваться дальше. Семак никогда не будет ему препятствовать. Почем вы считаете, что Андрей боится конкуренции с Педро? Дело не в этом, а в мотивации. Где новый вызов? Личи чемпионов у нас нет, а карьера одна. Мостовой профессионал. Получится ли у него в Европе? Надо попробовать и узнать. Он же видит пример Миранчука. Алексей не сразу привык к уровню чемпионата Италии, к другому темпу. Но ведь переборол себя!
Мостовой, кстати, сейчас много времени уделяет игре в обороне. Меня это радует. Он не играет на чистых мячах, а пашет. То же самое могу сказать и про Клаудиньо», — сказал Орлов «СЭ».
В текущем сезоне Мостовой провел 17 матчей, в которых забил три гола и сделал результативную передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5