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10 марта, 09:25

Орлов — о Мостовом: «С «Зенитом» он уже все выиграл. Лиги чемпионов нет, а ему нужен новый вызов»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» считает, что игрокам «Зенита» было важно одержать убедительную победу над «Уралом» (4:1) после ничьей со «Спартаком».

«Зенит» крупно победил «Урал» на классе. Но я бы в данном случае не превозносил команду Семака. Почему-то подопечные Гончаренко оказались не готовы должным образом к первым весенним турам... Посмотрим, что будет дальше. Гончаренко — опытный специалист, надеюсь, исправит ситуацию.

«Зениту» очень нужна была эта победа с психологической точки зрения. Все-таки ничья со «Спартаком» задела игроков. Да и некоторые болельщики после той встречи усомнились в чемпионских амбициях сине-бело-голубых. Сегодня питерцы показали, что намерения у них самые серьезные. Вендел начинает обретать себя, набрал кондиции, уже не такой тяжелый, как в поединке с красно-белыми. Профессионал, привел себя в порядок. Нино очень хорош, настоящее усиление. Марио Фернандесу не откажешь в старании и самоотдаче. Тренер дает ему шансы, но пока есть вопросы к качеству его футбола.

Желание Мостового попробовать себя в Европе? Почему нет? Нормальное намерение спортсмена. Он с «Зенитом» в России все уже выиграл, хочет развиваться дальше. Семак никогда не будет ему препятствовать. Почем вы считаете, что Андрей боится конкуренции с Педро? Дело не в этом, а в мотивации. Где новый вызов? Личи чемпионов у нас нет, а карьера одна. Мостовой профессионал. Получится ли у него в Европе? Надо попробовать и узнать. Он же видит пример Миранчука. Алексей не сразу привык к уровню чемпионата Италии, к другому темпу. Но ведь переборол себя!

Мостовой, кстати, сейчас много времени уделяет игре в обороне. Меня это радует. Он не играет на чистых мячах, а пашет. То же самое могу сказать и про Клаудиньо», — сказал Орлов «СЭ».

В текущем сезоне Мостовой провел 17 матчей, в которых забил три гола и сделал результативную передачу.

 
Владимир Ивич. «На какой заговор намекает Ивич? «Краснодар» неважно играет! А «Спартак» — тоже в гонке». Орлов о борьбе за золото

 

Андрей Мостовой
ФК Зенит
ФК Урал
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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