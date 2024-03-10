Орлов — о Мостовом: «С «Зенитом» он уже все выиграл. Лиги чемпионов нет, а ему нужен новый вызов»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» считает, что игрокам «Зенита» было важно одержать убедительную победу над «Уралом» (4:1) после ничьей со «Спартаком».

«Зенит» крупно победил «Урал» на классе. Но я бы в данном случае не превозносил команду Семака. Почему-то подопечные Гончаренко оказались не готовы должным образом к первым весенним турам... Посмотрим, что будет дальше. Гончаренко — опытный специалист, надеюсь, исправит ситуацию.

«Зениту» очень нужна была эта победа с психологической точки зрения. Все-таки ничья со «Спартаком» задела игроков. Да и некоторые болельщики после той встречи усомнились в чемпионских амбициях сине-бело-голубых. Сегодня питерцы показали, что намерения у них самые серьезные. Вендел начинает обретать себя, набрал кондиции, уже не такой тяжелый, как в поединке с красно-белыми. Профессионал, привел себя в порядок. Нино очень хорош, настоящее усиление. Марио Фернандесу не откажешь в старании и самоотдаче. Тренер дает ему шансы, но пока есть вопросы к качеству его футбола.

Желание Мостового попробовать себя в Европе? Почему нет? Нормальное намерение спортсмена. Он с «Зенитом» в России все уже выиграл, хочет развиваться дальше. Семак никогда не будет ему препятствовать. Почем вы считаете, что Андрей боится конкуренции с Педро? Дело не в этом, а в мотивации. Где новый вызов? Личи чемпионов у нас нет, а карьера одна. Мостовой профессионал. Получится ли у него в Европе? Надо попробовать и узнать. Он же видит пример Миранчука. Алексей не сразу привык к уровню чемпионата Италии, к другому темпу. Но ведь переборол себя!

Мостовой, кстати, сейчас много времени уделяет игре в обороне. Меня это радует. Он не играет на чистых мячах, а пашет. То же самое могу сказать и про Клаудиньо», — сказал Орлов «СЭ».

В текущем сезоне Мостовой провел 17 матчей, в которых забил три гола и сделал результативную передачу.