Орлов о победе «Динамо» над «Ахматом»: «На что рассчитывал Харин? Откровенная симуляция!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о победе «Динамо» над «Ахматом» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

— «Динамо» победило «Ахмат». Ключевой момент матча — конечно, удаление Харина. На что он рассчитывал?! Откровенная же симуляция! Оставил свою команду в меньшинстве, сильно подвел грозненцев. В первом тайме гости очень прилично смотрелись, создали немало моментов. Подвела реализация, несколько раз москвичей выручил Лещук. Подопечные Ромащенко произвели неплохое впечатление.

Но у «Динамо» более классные исполнители. Какой гол забил Чавес! Бителло снова провел сильную игру. Новички себя оправдывают. Очевидно, что Личка создал правильный микроклимат в коллективе. Он умеет находить подход к каждому игроку. Контраст с молчаливым, каким-то суровым Йокановичем сразу бросается в глаза.

Смотрите, как расцвел Карраскаль. А ведь многие уже стали списывать его со счетов после того, как он закис в ЦСКА. Но Хорхе показывает себя сейчас с лучшей стороны. Совершил блестящий проход в дерби с «Локомотивом», против «Ахмата» был одним из самых заметных игроков на поле. Вновь нагнетал, обострял. «Динамо» — серьезный претендент на золото. Очень приличная средняя линия: Чавес, Бителло, Карраскаль. И впереди забивной Тюкавин. У парня есть голевое чутье, он все время нацелен на ворота. Вступил в борьбу, перехитрил и защитника, и Шелию.

Что смутило в игре бело-голубых? Опорная зона порой проседала. Сказалось отсутствие Лаксальта. Да и в обороне не все гладко без Бальбуэна. Но главное даже не этом. Порой возникают проблемы с психологией. Ведь в меньшинстве «Ахмат» вполне мог сравнять счет, создал два отличных момента. Почему команда Лички растерялась в эти минуты? Это как раз пища для размышлений для тренерского штаба. Нет победного духа?

Но в целом «Динамо» хорошо готово физически, здорово укомплектовано. По два человека на каждую позицию. На мой взгляд, правильно, что на последнем рубеже действует Лещук, а не Шунин. Он надежнее, — сказал Орлов «СЭ».

В конце первого тайма Харин получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной площади бело-голубых, после чего оставил грозненцев в меньшинстве.

«Динамо» (38 очков) одержало вторую победу после возобновления чемпионата и сократило отставание от «Краснодара» (39), занимающего вторую строчку в турнирной таблице. «Ахмат» (20) идет 12-м в РПЛ.