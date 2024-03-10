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10 марта, 09:10

Орлов о победе «Динамо» над «Ахматом»: «На что рассчитывал Харин? Откровенная симуляция!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Динамо»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о победе «Динамо» над «Ахматом» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

— «Динамо» победило «Ахмат». Ключевой момент матча — конечно, удаление Харина. На что он рассчитывал?! Откровенная же симуляция! Оставил свою команду в меньшинстве, сильно подвел грозненцев. В первом тайме гости очень прилично смотрелись, создали немало моментов. Подвела реализация, несколько раз москвичей выручил Лещук. Подопечные Ромащенко произвели неплохое впечатление.

Но у «Динамо» более классные исполнители. Какой гол забил Чавес! Бителло снова провел сильную игру. Новички себя оправдывают. Очевидно, что Личка создал правильный микроклимат в коллективе. Он умеет находить подход к каждому игроку. Контраст с молчаливым, каким-то суровым Йокановичем сразу бросается в глаза.

Смотрите, как расцвел Карраскаль. А ведь многие уже стали списывать его со счетов после того, как он закис в ЦСКА. Но Хорхе показывает себя сейчас с лучшей стороны. Совершил блестящий проход в дерби с «Локомотивом», против «Ахмата» был одним из самых заметных игроков на поле. Вновь нагнетал, обострял. «Динамо» — серьезный претендент на золото. Очень приличная средняя линия: Чавес, Бителло, Карраскаль. И впереди забивной Тюкавин. У парня есть голевое чутье, он все время нацелен на ворота. Вступил в борьбу, перехитрил и защитника, и Шелию.

Что смутило в игре бело-голубых? Опорная зона порой проседала. Сказалось отсутствие Лаксальта. Да и в обороне не все гладко без Бальбуэна. Но главное даже не этом. Порой возникают проблемы с психологией. Ведь в меньшинстве «Ахмат» вполне мог сравнять счет, создал два отличных момента. Почему команда Лички растерялась в эти минуты? Это как раз пища для размышлений для тренерского штаба. Нет победного духа?

Но в целом «Динамо» хорошо готово физически, здорово укомплектовано. По два человека на каждую позицию. На мой взгляд, правильно, что на последнем рубеже действует Лещук, а не Шунин. Он надежнее, — сказал Орлов «СЭ».

В конце первого тайма Харин получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной площади бело-голубых, после чего оставил грозненцев в меньшинстве.

«Динамо» (38 очков) одержало вторую победу после возобновления чемпионата и сократило отставание от «Краснодара» (39), занимающего вторую строчку в турнирной таблице. «Ахмат» (20) идет 12-м в РПЛ.

Владимир Ивич. «На какой заговор намекает Ивич? «Краснодар» неважно играет! А «Спартак» — тоже в гонке». Орлов о борьбе за золото

Евгений Харин
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
Геннадий Орлов
2
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Рубин – Ахмат
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