Орлов о победе «Динамо» над «Ахматом»: «На что рассчитывал Харин? Откровенная симуляция!»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о победе «Динамо» над «Ахматом» (2:0) в 20-м туре РПЛ.
— «Динамо» победило «Ахмат». Ключевой момент матча — конечно, удаление Харина. На что он рассчитывал?! Откровенная же симуляция! Оставил свою команду в меньшинстве, сильно подвел грозненцев. В первом тайме гости очень прилично смотрелись, создали немало моментов. Подвела реализация, несколько раз москвичей выручил Лещук. Подопечные Ромащенко произвели неплохое впечатление.
Но у «Динамо» более классные исполнители. Какой гол забил Чавес! Бителло снова провел сильную игру. Новички себя оправдывают. Очевидно, что Личка создал правильный микроклимат в коллективе. Он умеет находить подход к каждому игроку. Контраст с молчаливым, каким-то суровым Йокановичем сразу бросается в глаза.
Смотрите, как расцвел Карраскаль. А ведь многие уже стали списывать его со счетов после того, как он закис в ЦСКА. Но Хорхе показывает себя сейчас с лучшей стороны. Совершил блестящий проход в дерби с «Локомотивом», против «Ахмата» был одним из самых заметных игроков на поле. Вновь нагнетал, обострял. «Динамо» — серьезный претендент на золото. Очень приличная средняя линия: Чавес, Бителло, Карраскаль. И впереди забивной Тюкавин. У парня есть голевое чутье, он все время нацелен на ворота. Вступил в борьбу, перехитрил и защитника, и Шелию.
Что смутило в игре бело-голубых? Опорная зона порой проседала. Сказалось отсутствие Лаксальта. Да и в обороне не все гладко без Бальбуэна. Но главное даже не этом. Порой возникают проблемы с психологией. Ведь в меньшинстве «Ахмат» вполне мог сравнять счет, создал два отличных момента. Почему команда Лички растерялась в эти минуты? Это как раз пища для размышлений для тренерского штаба. Нет победного духа?
Но в целом «Динамо» хорошо готово физически, здорово укомплектовано. По два человека на каждую позицию. На мой взгляд, правильно, что на последнем рубеже действует Лещук, а не Шунин. Он надежнее, — сказал Орлов «СЭ».
В конце первого тайма Харин получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной площади бело-голубых, после чего оставил грозненцев в меньшинстве.
«Динамо» (38 очков) одержало вторую победу после возобновления чемпионата и сократило отставание от «Краснодара» (39), занимающего вторую строчку в турнирной таблице. «Ахмат» (20) идет 12-м в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5