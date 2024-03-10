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10 марта, 09:40

Орлов: «Ну какой заговор против «Краснодара»? Вся Москва за «быков» в борьбе с «Зенитом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» пожурил главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича за намек на то, что против южан есть судейский заговор.

«Такое ощущение, что «Краснодар» так и не вошел в игровой ритм. Во втором матче кряду «быки» не убедили. А ведь подбор исполнителей очень серьезный. Да, сказалось отсутствие Сперцяна. Но где другие центральные полузащитники? И Черников, и Ленини, и Кривцов сыграли явно не на своем уровне.

Слова Ивича о судействе и о том, что кто-то хочет показать «Краснодар» его место? Намек на какой-то заговор? Помню, Петржелла заявил, что «Зенит» никогда не станет чемпионом, намекая на заговор Москвы... Хм. Не знаю... Это какая-то слабая позиция тренера. Ну играет-то «Краснодар» неважно! «Ростов» был сильнее! Надо прежде всего обратить внимание на себя. Ну какой заговор? Вся Москва поддерживает «Краснодар» в борьбе с «Зенитом». Почитайте, что пишут СМИ. Ну кто хочет показать «Краснодару» его место? «Зенит»? Да «Зенит» сам играет, потерял очки со «Спартаком», сейчас победил «Урал».

Зачем все валить на судей? Это все эмоции. Вспоминаются строки из песни — «Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении». Нужно думать о более глобальном. Пока весной игра «Краснодара» не поставлена. Но подопечные Ивича по-прежнему имеют хорошие шансы на чемпионство», — сказал Орлов «СЭ».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков. На третьей строчке «Динамо», у которого 38 очков.

 
Владимир Ивич. «На какой заговор намекает Ивич? «Краснодар» неважно играет! А «Спартак» — тоже в гонке». Орлов о борьбе за золото

 

ФК Краснодар
Владимир Ивич
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29 тур
30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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