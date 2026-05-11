Талалаев о положении «Балтики» в РПЛ: «Мы завалили концовку»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в разговоре с «СЭ» оценил выступление команды в РПЛ.

«Балтика» уже не борется за тройку даже математически. Как тренер «Балтики», скажу, что мы находимся выше, чем могли. Как Андрей Талалаев, скажу, что мы завалили концовку», — сказал Талалаев «СЭ».

Контракт 53-летнего специалиста действует до лета 2027 года. Он возглавляет калининградский клуб с 2024 года. В сезоне-2025/25 «Балтика» вышла в РПЛ из Первой лиги.

В этом сезоне «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками после 29 игр.