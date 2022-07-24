Орлов: «Соболев, что ты творишь? Пора выгнать из себя провинцию!»
Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающего «Спартака» Александра Соболева надо было удалять в матче 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).
— Сначала надо сказать о том, что «Краснодар» плох. Ну и Черников в очередной раз подвел. Зачем же ты даешь судье повод показать себе красную, зачем ты ввязываешься в такие вещи, отвечаешь грубостью за грубость?! Надо же соображать! Думать! Ты же всех подводишь — просчитывай ситуацию. Месси тоже бьют, но он же не реагирует.
Теперь о Соболеве. Ну что это за безрассудство? Зачем он прыгает вперед двумя ногами в центре поля? Неужели не думает, что может нанести травму? Чего ж ты делаешь, товарищ Соболев? Получаешь желтую на ровном месте и ставишь себя на грань удаления.
А ведь его должны были выгнать с поля. Судья пожалел Соболева, не показав вторую желтую карточку. Локтем в лицо, а потом еще и начал разговаривать, жесты эти...
Многие обсуждали эпизод первого тура в матче «Ахмат» — «Спартак», считали, что вратарю Шелии нужно было показать красную карточку. Да, он поступил, конечно, некрасиво. Но посмотрите внимательно тот эпизод. Там же была атака на вратаря. Голкипер получил удар в бок от Соболева. Как говорится, кто первый начал? Ребята, вы хотя бы уважайте коллег на поле.
В советском футболе тоже хватало грубых игроков, костоломов. Вспоминаю Йожефа Сабо. Однажды он сломал ногу торпедовцу Сидорову. Провокатор! Наступал шипами на ногу защитнику и убежал... Очень грязный футболист. Не надо ему уподобляться. Давайте убирать грязь, агрессию.
В первом тайме матча с «Краснодаром» Соболев вступил в перепалку с футболистами «Краснодара» и главным судьей встречи после столкновения с одним из игроков «быков». К тому моменту у Соболева уже была желтая карточка. Главный арбитр матча Кирилл Левников не стал удалять форварда.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
5
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
7
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0