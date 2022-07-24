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Орлов: «Соболев, что ты творишь? Пора выгнать из себя провинцию!»

Орлов считает, что форварда «Спартака» Соболева нужно было удалять в матче с «Краснодаром»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающего «Спартака» Александра Соболева надо было удалять в матче 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

— Сначала надо сказать о том, что «Краснодар» плох. Ну и Черников в очередной раз подвел. Зачем же ты даешь судье повод показать себе красную, зачем ты ввязываешься в такие вещи, отвечаешь грубостью за грубость?! Надо же соображать! Думать! Ты же всех подводишь — просчитывай ситуацию. Месси тоже бьют, но он же не реагирует.

Теперь о Соболеве. Ну что это за безрассудство? Зачем он прыгает вперед двумя ногами в центре поля? Неужели не думает, что может нанести травму? Чего ж ты делаешь, товарищ Соболев? Получаешь желтую на ровном месте и ставишь себя на грань удаления.

А ведь его должны были выгнать с поля. Судья пожалел Соболева, не показав вторую желтую карточку. Локтем в лицо, а потом еще и начал разговаривать, жесты эти...

Многие обсуждали эпизод первого тура в матче «Ахмат» — «Спартак», считали, что вратарю Шелии нужно было показать красную карточку. Да, он поступил, конечно, некрасиво. Но посмотрите внимательно тот эпизод. Там же была атака на вратаря. Голкипер получил удар в бок от Соболева. Как говорится, кто первый начал? Ребята, вы хотя бы уважайте коллег на поле.

В советском футболе тоже хватало грубых игроков, костоломов. Вспоминаю Йожефа Сабо. Однажды он сломал ногу торпедовцу Сидорову. Провокатор! Наступал шипами на ногу защитнику и убежал... Очень грязный футболист. Не надо ему уподобляться. Давайте убирать грязь, агрессию.

В первом тайме матча с «Краснодаром» Соболев вступил в перепалку с футболистами «Краснодара» и главным судьей встречи после столкновения с одним из игроков «быков». К тому моменту у Соболева уже была желтая карточка. Главный арбитр матча Кирилл Левников не стал удалять форварда.

Гильермо Абаскаль. «Дайте Абаскалю хотя бы 100 дней! Он тренер. А Соболев все еще «провинциал». Орлов — о «Зените» и «Спартаке»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Александр Соболев
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
3
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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