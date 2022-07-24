«Динамо» — «Торпедо»: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча

В воскресенье, 24 июля, состоится матч 2-го тура МИР чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Торпедо». Начало встречи — в 17.15 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в сентябре 2018 года. Тогда, в рамках 1/16 БЕТСИТИ Кубка России, бело-голубые обыграли «Торпедо» со счетом 1:0. В рамках чемпионата России команды не встречались с 2015 года.

В первом круге нынешнего сезона динамовцы не смогли победить «Ростов» (1:1), а «Торпедо» уступило «Сочи» (1:3).

Следить за матчем «Динамо» — «Торпедо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.