Малафеев отреагировал на запрет Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» с «Ахматом» и «Челси»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на новость о том, что Малком и Клаудиньо не смогут помочь команде из Санкт-Петербурга в ближайших матчах из-за запрета ФИФА.

«Очевидно, отсутствие Малкома и Клаудиньо — большая потеря для «Зенита» в предстоящих матчах», — написал у себя в Twitter Малафеев.

Очевидно, отсутствие Малкома и Клаудиньо — большая потеря для @zenit_spb в предстоящих матчах. — Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) September 8, 2021

Сегодня, 8 сентября, стало известно, что ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» до 14 сентября из-за решения клуба не отпускать футболистов в сборную Бразилии. Игроки пропустят игру против «Ахмата» в 7-м туре Тинькофф РПЛ и встречу с «Челси» в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

В сезоне-2021/22 24-летний Малком провел 3 матча, в которых забил 1 гол. У 24-летнего Клаудиньо 2 матча.