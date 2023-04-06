Орлов предложил ставить памятники легендарным футболистам у стадионов

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, как можно преобразить и украсить территорию возле российских стадионов.

«Я согласен с Карвальо, что Акинфееву можно поставить памятник при жизни. Он внёс неоценимый вклад в наш футбол. Но послушайте, у нас столько легендарных футболистов было, но им не поставили и после смерти. В каждом городе есть такой игрок, кому можно поставить памятник. Я вообще за то, чтобы у каждого нашего стадиона была аллея героев, не такая, как в СССР, там в основном бюсты, а красивые памятники. Можно в городах провести голосование среди болельщиков, жителей, кто из футболистов достоин попасть на такую аллею легенд», — приводит слова Орлова Legalbet.

Бывший полузащитник армейцев Даниэл Карвальо назвал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим футболистом в составе москвичей и призвал поставить в честь вратаря памятник при жизни.

В 23 матчах за ЦСКА в текущем сезоне во всех турнирах Акинфеев восемь раз оставлял свои ворота в неприкосновенности.